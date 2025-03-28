有志国首脳会合に参加したフランスのマクロン大統領（中央）、ウクライナのゼレンスキー大統領（手前右）、スターマー英首相（同左）ら＝27日、パリ（ロイター＝共同）【パリ共同】フランスのマクロン大統領は27日、ロシアが侵攻を続けるウクライナの戦争終結後の「安全の保証」に向けた支援計画策定を巡り、英仏など有志国の首脳会合をパリで開いた。マクロン氏は終了後の記者会見で、英仏など欧州の数カ国が和平後に部隊を派遣