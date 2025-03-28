[パリ／ローマ ２７日 ロイター] - 英仏など欧州を中心としたウクライナ支援有志国は２７日、パリで首脳会合を開き、長期的な支援継続を改めて確認した。ただ、ロシアとの和平合意成立後のウクライナに対する安全保障の提供を巡り、大きな進展は得られなかった。 ウクライナ支援を巡り米国が強固な後ろ盾ではなくなりつつあるとの懸念が欧州で高まる中、英仏などはウクライナ支援に向けた「有志国連合」の結成に動いており、今
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