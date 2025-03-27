２７日、オベルチュク氏と会談する丁薛祥氏。（ボアオ＝新華社記者／姚大偉）【新華社ボアオ3月27日】中国の丁薛祥（てい・せつしょう）共産党中央政治局常務委員・国務院副総理は27日、ボアオ・アジアフォーラム2025年年次総会出席のため訪中したロシアのオベルチュク副首相と海南省瓊海（けいかい）市博鰲（ボアオ）鎮で会談した。