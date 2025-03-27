任天堂は27日、ゲームの新情報を発表する番組『Nintendo Direct 2025.3.27』（ニンダイ）を放送。2025年に発売を予定しているタイトルを中心に、Nintendo Switchソフトの新情報を発表した。【動画】懐かしい！公開された『トモダチコレクション』13年ぶり新作映像『トモダチコレクション』（トモコレ）シリーズの新作『トモダチコレクション わくわく生活』が発表され、2026年に発売される。『トモダチコレクション 新生活』（