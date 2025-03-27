■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5016) ＪＸ金属 東証プライム (7581) サイゼリヤ 東証プライム (335A) ミライロ 東証グロース (3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード (2334) イオレ 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (215A) タイミー 東証グロース (335A) ミライロ