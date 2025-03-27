全国共済県生活協同組合（横浜市中区）は、前理事長ら退任した役員３人の問題行動を調査していた第三者委員会の報告書を公表した。第三者委は不当に高額な工事代金の支出や架空工事の計上、通勤手当の不正受給、セクハラ・パワハラ行為などを認定。「組織の私物化により全国共済の財産流出を招いたことの責任は重大」などと糾弾した。組合は今後、新たに役員を選出した上で、刑事告訴や損害賠償請求などを検討する方針。組合に