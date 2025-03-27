森山直太朗 森山直太朗の最新曲『新世界』のMVが、28日21時にオフィシャルYouTube チャンネルでプレミア公開される。さらに当日20時30分~、森山直太朗本人のInstagramアカウントでインスタライブを行い、カウントダウンを実施する。【動画】28日21時にプレミア公開される森山直太朗 /「新世界」Music Video先日公開された THE FIRST TAKEでの「さくら」初歌唱が話題のフォークシンガー森山直太朗。昨年まで行われた