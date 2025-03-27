º£µ¨¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï²ø²æ¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¿´Áª¼ê¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¤ÏMF¥í¥É¥ê¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤ÏFW¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ê¡¢Àï¤¤¤ËÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¼ó°Ì¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬¥ê¡¼¥°¤òÆÈÁö¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª²ø²æ¿Í¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤â¤¦1¤Ä¡¢²ø²æ¿Í¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÌö¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ë¡£¸½ºß¾¡¤ÁÅÀ54¤Ç