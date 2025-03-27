3月27日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』」（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。ゲストに俳優の中田圭祐を迎え、ドラマ『わたしの好きな人は、』の撮影現場でのエピソードや役作りについて語った。 -中田「現場の雰囲気が明るかったのは座長の菅井ちゃんが作ってくれた」- コミックシ&#12