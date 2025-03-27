Image: バイバリーアニメーションスタジオ/Gkids 2021年10号から週刊少年ジャンプで連載中の篠原健太氏による『ウィッチウォッチ』。同作TVアニメが2025年4月6日より放送開始となります。放送開始に先駆け、東宝の米子会社であるToho Internationalと提携するアメリカの配給会社Gkidsにて1〜3話が先行配信中です。今回は、米Gizmodoの編集部員、Isaiah Colbert氏のレビューをご紹介します。