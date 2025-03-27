2026年5月1日に米公開予定の映画『アベンジャーズ：ドゥームズデイ』の制作がスタートし、ロバート・ダウニー・Jrやトム・ヒドルストンら総勢27人のキャストがマーベル・スタジオから発表された。中でも、5月2日公開の『サンダーボルツ*』へ出演するキャストたちや、マグニートー役のイアン・マッケランやプロフェッサーX役のパトリック・スチュワートら『X-MEN』のメンバーの参加が話題になっている。【写真】『アベンジャーズ