2026年公開全米公開予定『アベンジャーズ：ドゥームズデイ（原題）』の主要キャスト27名が緊急発表された。 参考：タスクマスター不在の理由、ボブの正体とは？『サンダーボルツ*』本予告のポイントを解説 日本時間3月27日午前0時過ぎからマーベル・スタジオ公式の生配信が開始。5時間30分にも及ぶライブ配信では、スタジオ内に並んだキャスト名入りのイスを1つずつカメラに映し出すという