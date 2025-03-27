アディダス(adidas)の基幹店「アディダス ブランドセンター 渋谷」が、2025年4月3日(金)にリニューアルオープン。限定「サンバ OG(SAMBA OG)」スニーカーとTシャツが先行発売される。アディダス基幹店が売場を拡大リニューアル「アディダス ブランドセンター 渋谷」は、2008年に東京・渋谷の渋谷スクランブル交差点からほど近くにオープンした、アディダスの基幹店。地下1階から4階までの5フロアで構成されており、メンズ・ウィメ