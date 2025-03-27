2025年3月6日から募集開始した個人向け国債・変動10年（第180回債）の金利は「0.92％」です。今回は、個人向け国債・変動10年を100万円購入した場合、半年後にもらえる利息はいくらになるのか解説します。個人向け国債・変動10年を「金利0.92％」で100万円購入すると、半年後にもらえる利息はいくら？個人向け国債・変動10年（金利0.92％／年）を100万円購入した場合の6カ月後の利息の計算は以下のとおりです。【半年後にもらえる