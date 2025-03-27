中国国家エネルギー集団によりますと、中国が独自開発した初の重貨物鉄道向けスマート配車システムが22日、中国北部山西省忻州市と河北省滄州市を結ぶ朔黄鉄道の黄驊港駅で本格稼働を開始しました。これにより中国の重貨物鉄道スマート管理水準が向上し、同駅が中国初のスマート重貨物鉄道駅として発展する基盤が整いました。朔黄鉄道は中国の複線電化重貨物輸送路線で、黄驊港駅は西部の石炭を東部や南部へ運ぶ重要拠
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