Image: 三浦一紀 縦でも横でも構えやすいところも、好き。キヤノンのEOSシリーズには、スチル向けのEOS R系とシネマカメラのEOS C系がありますが、新型の「EOS R50 V」は両方を結ぶ存在になるのかな。ラインナップとしてはEOS R系に含まれるAPS-Cセンサーを積んだモデルなんですが、動画撮影に振った作りになっているんです。 Photo: 武者良太