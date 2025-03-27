新規失業保険申請件数（03/16 - 03/22）21:30 結果22.4万件 予想22.6万件前回22.5万件（22.3万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（03/09 - 03/15） 結果185.6万件 予想188.0万件前回188.1万件（189.2万件から修正）（継続受給者数)