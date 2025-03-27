岡山県南部の山林火災は、発生からきょう（27日）で5日目です。勢いは弱まりつつある中、現場付近では夜から雨が降り始めました。 【写真を見る】【岡山・山林火災】発生から5日目夜から降り出した激しい雨は「恵みの雨」となるか消防団員「もうクタクタ。これで鎮圧状態になれば」【27日午後9時現在】 きょう（27日）も朝からヘリが飛び交い、消火活動が続けられました。岡山県南部で今月23日に発生した山林火災は、きょう