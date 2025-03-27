LGエレクトロニクス・ジャパンは、猫の健康管理とキャットタワーを兼ねた新発想の空気清浄機「LG PuriCare AeroCatTower」（読み：エルジー・プリケア・エアロキャットタワー）」の日本発売を発表し、3月26日から4月30日23時59分まで、CCC（TSUTAYA）グループのワンモアが運営するクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で先行支援受付を開始した。「LG PuriCare AeroCatTower」LGの空気清浄機シリーズ「LG PuriCare」の新