映画監督の篠田正浩さんが２５日午前４時５５分、肺炎のため死去した。９４歳。所属事務所「表現社」が２７日、発表した。歌手の郷ひろみが追悼コメントを発表した。郷は、１９８４年映画「瀬戸内少年野球団」など、篠田さんの監督作多数に出演した。訃報を受けて、「僕が３０歳の時に『近松門左衛門鑓の権三』、３３歳の時に『舞姫』で大変お世話になりました」と感謝。「毎回、郷ひろみのイメージと違うキャラクターを、つ