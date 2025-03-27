【スターバックス】では、3月12日より春の新作フードを販売中。暖かな日差しの下でゆっくりとティータイムを楽しみたくなるような、上品で大人っぽいフードが登場していますよ。そこで今回は、見た目もおしゃれな「新作フード」を紹介します。 マーブル模様のキャラメルソースがおしゃれ マーブル状に加えられたキャラメルソースの模様が上品な「キャラメル &