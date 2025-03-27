アイドルグループ・EYE CANDYのメンバーで、ベルギーのサッカークラブ・シントトロイデンの3代目公式イメージガール「シントトロイデンガールズ」としても活躍するグラビアアイドルの松島かのんが、25日発売の「週刊SPA!」（扶桑社）4月1日・8日号の人気コーナー「美女地図」に登場した。 【写真】健康美ボディを披露する松島かのん 愛媛県から24年、上京したばかり