the shes goneに、ベーシスト 松田ナオトが正式メンバーとして加入した。 （参考：DISH//、Creepy Nutsも登場プレイリスト企画から生まれた配信ライブ『BOOM BOOM BOOM LIVE vol.2』レポ） 松田は、2023年9月よりthe shes goneサポートベースとしてライブやレコーディングに参加していた。今回の加入によって、the shes goneは兼丸（Vo/Gt）、西尾マサキ（Gt）、熊谷亮也（Dr）、そして松田