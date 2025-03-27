人気マンガ「FAIRY TAIL」「RAVE」の真島ヒロが手掛ける王道スペースファンタジーコミック・アニメ「EDENS ZERO（エデンズゼロ）」が原作のゲームが2025年7月15日に発売決定した。対応機種はPlayStation5、Xbox Series X|S、Windows、Steamの予定だ。EDENS ZERO - Release Date Trailer (CERO) | KONAMI：https://www.youtube.com/watch?v=x3_B-97CaMU本作では、機械たちに育てられた少年シキの、大宇宙を巡る冒険で出会う様々な仲