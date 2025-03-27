¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£¸¡½£±¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ê£²£·Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ëµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¤¬³«ËëÁ°¤ÎÄ´À°ÅÐÈÄ¤È¤·¤Æ£²·³Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢°ÜÀÒ¸åºÇÄ¹¤Î£µ²ó¤òÅê¤²£·£±µå¤Ç£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ£±Ã¥»°¿¶¡£¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¡Ö»ý¤ÁÌ£¡×¤È¸ì¤ëÃúÇ«¤«¤ÄÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤·¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£·¾¡¤ò¸Ø¤ëÀèÇÚ±¦ÏÓ¤È½é¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¾®ÎÓ¤Ï»î¹ç¸å¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬