¶á½ê¤ÎÊý¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç¤ªÉÕ¤­¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤´²ÈÄí¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¶á¤¯¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤È¡¢²¿¤«¤È¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥Þ¥ê¡×¤Ë¤Ï¡¢¶á½ê¤ÎÊý¤È¼«Âð¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ò¼è¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÁê¼ê¤«¤é¤Î³ä¤ê´ª¤Î¿½¤·½Ð¤òÉ×¤¬¾¡¼ê¤ËÃÇ¤ê¡¢º£¸å¤Î¤³¤È¤ò²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¤È¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¥ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·