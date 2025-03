ONE OR EIGHTが、本日3月27日に放送された韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』(Mnet)に初出演した。 (参考:ME:I、King & Prince、平手友梨奈、新しい学校のリーダーズ、Aile The Shota、ONE OR EIGHT……注目新譜6作をレビュー) 今回、ONE OR EIGHTは初めて音楽番組でのステージパフォーマンスを披露。放送後には、Mnetの公式YouTubeチャンネルにて「DSTM」のパフォーマンス映像が