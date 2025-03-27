大阪・関西万博の中核パビリオン・テーマ館の一つ「ＢｅｔｔｅｒＣｏ‐Ｂｅｉｎｇ」（読売新聞社など協賛）の内覧会が２７日、会場の夢洲（ゆめしま）（大阪市此花区）で開かれ、プロデューサーを務める慶応大の宮田裕章教授が展示内容をＰＲした。同館は会場中央の「静けさの森」と一体となった、壁や屋根のないパビリオン。来場者はグループになり、持ち主の心臓の拍動と同じリズムで震える「ふしぎな石ころ」を手にして巡