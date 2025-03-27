パレスチナ自治区ガザで25、26の両日、イスラム組織ハマスへの抗議デモがあったと、目撃者の話としてAFP通信が報じた。2023年10月の戦闘開始以降、ガザでハマスへの抗議デモが開かれるのは異例。イスラエル軍との戦闘を続けるハマスに住民が不満を募らせている可能性もある。【写真】朝日新聞のマンスール通信員が撮影したガザの子どもたち報道によると、26日のデモは北部のガザ市とベイトラヒヤで目撃され、参加者は「ハマス