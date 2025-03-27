X¡ÊµìTwitter¡Ë¾å¤Ç¡¢¤È¤¢¤ë²èÁü¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆÈÎ©¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¦Anfield Edition¤Ïº£·î26Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¤·¤Æ°ì¤Ä¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£pic.twitter.com/JTiEqbpQFu— Anfield Edition (@AnfieldEdition) March 25, 2025¤½¤³¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤ÎÎ©¤Á»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢±ÑÊ¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿ÊÉ¤À¡£2023Ç¯8·î¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿±óÆ£¤¬¤¤¤Þ¤äÊÉ²è¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿