ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤Î¥í¥·¥¢Ë¬Ìä¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢³°Ì³¾Ê¹â´±¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Î¥ë¥Ç¥ó¥³³°Ì³¼¡´±¤Ï27Æü¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤Î¥í¥·¥¢Ë¬Ìä¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ê»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤¬Ç¯Æâ¤ËËÌÄ«Á¯¤òË¬Ìä¤¹¤ë½àÈ÷¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÏµîÇ¯6·î¤ËËÌÄ«Á¯¤òË¬Ìä¤·¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤È²ñÃÌ¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¼¡¤Ï¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç