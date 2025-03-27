¥¿¥¤À¯ÉÜ¤Ï27Æü¡¢¥«¥¸¥Î¤ò´Þ¤àÊ£¹ç¸ä³Ú»ÜÀß¤ò²ò¶Ø¤¹¤ëË¡°Æ¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È¥«¥¸¥Î¹çË¡²½¡É¤Ç¡¢·ÐºÑ¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤ÏÀ¤ÎÈ¿È¯¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢27Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿³ÕµÄ¤Ç¡¢¥«¥¸¥Î¤ò´Þ¤àÊ£¹ç¸ä³Ú»ÜÀß¤ÎË¡°Æ¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ë¡°Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ÎÊ»Àß¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥¸¥Î¤ÎÌÌÀÑ¤Ï»ÜÀßÁ´ÂÎ¤Î1³ä°Ê²¼¤Ë¸ÂÄê¡£¥¿¥¤¿Í¤ÎÍøÍÑµÒ¤Ë¤ÏÆþ¾ìÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î±¿±Ä