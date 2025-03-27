[フランクフルト ２７日 ロイター] - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）のブッフ銀行監督委員長は２７日、銀行の流動性を「非常に注意深く」監視しており、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の監督当局者と緊密に連携していると述べた。欧州議会の公聴会で、ＦＲＢによるドル資金供給を巡る懸念に関する質問に答えた。ブッフ氏は「われわれは米国を含む国際社会全般と良好な協力を続けている」と述べた。「ＥＣＢは通常の監督業務の一部として