Åìµþ¡¦¿·½É¤ÎËÌµþÎÁÍýÅ¹¤Ç¶ÐÌ³¤·¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤Æ»àË´¤·¤¿Ãæ¹ñÀÒÃËÀ­¤Î°äÂ²¤¬Å¹Â¦¤ËÇå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤ÇÅìµþÃÏºÛ¤Ï27Æü¡¢Ìó6800Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿¡£¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸ÀÃæ¤Î±Ä¶È¤ä¼ò¤ÎÄó¶¡¤¬´¶À÷¤ò¾·¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£