º£Ç¯¤Ï¥Þ¥°¥í¤¬°Â¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÃíÌÜ¤ÏÀÖ¿È¤Ç¤â¥È¥í¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ö°«¿È¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¢£¿·¥°¥ë¥á¤¬Â³¡¹¥Þ¥°¥í°Â¤¯¼ê¤ËÆþ¤ë¡ª³°¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ëÅìµþ¡¦ÃÛÃÏ¡£¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ë¤ÏËÜ¥Þ¥°¥í¤Ç°®¤ëÆÃ¾å¤Î¤ª¤¹¤·¤¬¡£¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍè¤¿¿Í¡Ö»é¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¸ý¤ÎÃæ¤ÇÍÏ¤±¤ë¤Î¤¬ºÇ¹â¡ª¡×ËÜ¥Þ¥°¥í¤Ï¡È³¤¤Î¥À¥¤¥ä¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥Þ¥°¥í¤Î²¦ÍÍ¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍè¤¿¿Í¡ÖÆüËÜ¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÄ´Íý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¿·Á¯¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤è¤ê