ºÇ¶á¤ÎÉ×¤Î²ø¤·¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡ÄÀ¤´Ö¤ÎÎ¥º§¤äÉÔÎÑÊóÆ»¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¤Ï¤º¡£²È»ö¤ËÍý²ò¤Î¤¢¤ëÉ×¤È¤Î¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¡¿ÉÔÎÑÃÇºá°û¤ß²ñ¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹Á´Éô¥Ð¥ì¤Æ¤ë¤è¡©¡Ê1¡Ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÉ×¡¦¥±¥¤¥¿¤ÈÊÝ°é»Î¤ÎºÊ¡¦¥ß¥Û¡£É×ÉØ¤Ç²È»ö¤òÊ¬Ã´¤·¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢¶¦Æ¯¤­É×ÉØ¤È¤·¤Æ±ßËþ¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¤ò¶­¤Ë¡¢¥ß¥Û¤Ï¥±¥¤¥¿¤Î¸ÀÆ°¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥±¥¤¥¿¤Îµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢ÌµÃÇ¤Ç¤´ÈÓ¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ