¹­Åç¤È¤Î³«ËëÀï¤ò¹µ¤¨¡¢ºå¿À¤Ï27Æü¡¢Å¨ÃÏ¥Þ¥Ä¥À¤Ç¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç¤ÎÁ°ÆüÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²þÁõ¤µ¤ì¤¿¾ÈÌÀ¤ä¼Ç¤Î¾õÂÖ¤ò±«¤ÎÃæ¤Ç³ÎÇ§¡£·èÀï¤Ø¤È¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤¿¡£¼ç¤ÊÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£¢§Â¼¾å¤Þ¤ÀÁ°Æü¤À¤·¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤¿¤é»ý¤¿¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Î1¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤ë¤À¤±¡£¢§¶áËÜÎÏ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Í£°ìÎÏ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢1Ç¯¤Ë1²ó¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ï³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£¢§ÃæÌîº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤¹