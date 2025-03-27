¢¡¡ÖAnimeJapan 2025¡×¤Ë¤Æ¢¡À¼Í¥¤Îµ´Æ¬ÌÀÎ¤¤¬¡¢X¤ò¹¹¿·¡£22Æü¡¢23Æü¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAnimeJapan 2025¡×¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÄ«¤ÎÆþ¤ê¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç³«¾ìÁ°¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª´ÅÏª»û¤µ¤ó¶¯¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Î1¥³¥Þ¤òÅê¹Æ¡£ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë´äÃì¡¦ÈáÌÄÖÙ¹ÔÌ½¡Ê¤Ò¤á¤¸¤Þ¤®¤ç¤¦¤á¤¤¡Ë¤ÎÂç´ä±¿¤Ó¤ä¡¢ÎøÃì¡¦´ÅÏª»ûÌªÍþ(¤«¤ó¤í¤¸¤ß¤Ä¤ê)¤È¤ÎÏÓ