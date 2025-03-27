代表ウィークが終了し、再開するプレミアリーグ。第30節最大の注目ゲームはエヴァートンとリヴァプールのマージーサイドダービーとなるだろう。現在2位のアーセナルに12ポイント差をつけ、首位を独走中のリヴァプール。しかし、ここ最近の戦いぶりを見ればファンは不安を抱くかもしれない。チャンピオンズリーグのPSG戦、カラバオカップ決勝のニューカッスル戦と、現在リヴァプールは公式戦2連敗中だからだ。地元紙『Liverpool ECH