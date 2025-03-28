人気バラエティ番組『オールスター感謝祭’25春』が、2024年3月29日（土）午後5時40分から生放送される。この番組では、史上最長の6時間超えの放送が予定されており、江頭2:50がまさかの緊急参戦することが発表された。江頭2:50は、自身のYouTubeチャンネル「エガちゃんねる」で460万人以上の登録者を誇り、総再生回数は13億回を超える人気を持つ。今回の『オールスター感謝祭』では、江頭がどのタイミングで乱入するのか、視聴者