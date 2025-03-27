お笑いトリオのリンダカラー∞・りなぴっぴの冠番組『リンダカラー∞りなぴっぴのカリスマコレクション』#4「リンダカラー∞りなぴっぴ、センス爆発! リアル私服コーディネートを大公開」が20日、配信された。『リンダカラー∞りなぴっぴのカリスマコレクション』○りなぴっぴの私服姿を公開『リンダカラー∞りなぴっぴのカリスマコレクション』は、大喜利などで話題を集めるお笑いトリオ・リンダカラー∞りなぴっぴが、カリスマに