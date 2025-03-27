日本テレビ系ドラマ『相続探偵』(毎週土曜21:00〜)がこのほど、オールアップを迎えた。最終話は、29日に放送される。赤楚衛二主演の赤楚衛二のほか、桜田ひより、矢本悠馬ら全員がそろうシーンで最後の撮影が終わると、スタッフからクランクアップの声が。撮影開始から約5カ月、ともに走り続けてきたキャスト、スタッフが一堂に会し、それぞれに花束が手渡された。コメントは、以下の通り。○■赤楚衛二この５カ月間、本当にお疲れ