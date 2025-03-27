ローソンは、今年創業50周年を迎えるにあたって、2020年以来約5年ぶりにプライベートブランドを刷新する。「L basic(エル ベーシック)」、「L marche(エル マルシェ)」やデイリー系商品(※1)、店内調理商品(※2)など、現行のプライベートブランドの約95%にあたる商品を「3つ星ローソン」のブランド名に統一。10月までに順次商品を刷新するという。新プライベートブランド「3つ星ローソン」では、ローソンが宣言している3つの約束「