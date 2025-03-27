フジ・メディア・ホールディングスは27日、同社と子会社・フジテレビジョンの大幅な役員人事を発表した。フジHDは6月の株主総会で決定され、フジテレビは27日付で日枝久相談役、遠藤龍之介副会長、金光修取締役、反町理取締役ら、清水賢治社長を除く社内出身取締役・監査役の全員が退任する。フジテレビ本社＝東京・台場フジHDは、金光修社長が代表権のない会長に、清水賢治専務(フジテレビ社長)が代表取締役社長に就任。また、TVe