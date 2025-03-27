Ëè½µÅÚÍË21»þ¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØÁêÂ³ÃµÄå¡Ù¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÀÖÁ¿±ÒÆó¤Î¤Û¤«¡¢ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§ÌðËÜÍªÇÏ¤Ï¡ÈÊÑ¿Í¤é¤·¤µ¡É¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë¡ØÁêÂ³ÃµÄå¡Ù¤ÇÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¥­¥ã¥éºî¤ê¤ÎÌ¯ ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç2021Ç¯¤«¤éÏ¢ºÜÃæ¤ÎÀ¾²®µÝ³¨¡ÊµÓËÜ¡Ë¤È´öÅÄÍÓ¡Êºî²è¡Ë¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥êー¡£¡ØSPEC¡Ù¥·¥ê&#