フジテレビが運営する動画配信サービスFODは3月21日 0時より、韓国BLドラマ『秘密の間柄』の全話一挙独占配信を開始しました。■“秘密の関係”によって深く絡み合った4人の男の激情ロマンス韓国BLドラマ『秘密の間柄』は、韓国をはじめ米国、日本を含む6ヶ国で話題を集め、累計1.7億PV数を達成した世界的に大人気のKAKAO WEBTOONを原作とし、実写化した作品。総合コンテンツスタジオPLAYLIST、カカオエンターテイメント、フジテレ