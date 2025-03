マイケル・ダグラスとキャサリン・ゼタ=ジョーンズの息子で、イケメンと名高いディラン・マイケル・ダグラス(24)が、新作心理スリラーで映画デビューを果たすことが分かった。【写真】父なマイケル・ダグラス!キャサリン・ゼタ=ジョーンズ、息子ディランと登場Varietyによると、ディランが出演するのは、映画『I Will Come to You』。MVや短編映画を手掛けてきたジェイコブ・アーデンが脚本と監督を務める。魅力と危