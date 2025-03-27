◇セ・リーグ巨人・戸郷―ヤクルト・奥川（東京ドーム）DeNA・東―中日・高橋宏（横浜）広島・森下―阪神・村上（マツダスタジアム）◇パ・リーグ西武・今井―日本ハム・金村（ベルーナドーム）オリックス・宮城―楽天・早川（京セラドーム大阪）ソフトバンク・有原―ロッテ・小島（みずほペイペイドーム）