『たまごっち』デザインのミニコンテナ「【フラットガシャポン】たまごっち ミニおりたたみコンテナ」が、3月第4週から、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたフラットガシャポン自販機シリーズで順次発売される。【写真】全部集めて重ねたい！ラインアップ一覧■ラインアップは全4種類今回フラットガシャポンの新仕様として発売される「【フラットガシャポン】たまごっ