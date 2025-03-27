ロッテは、3月27日（木）から、「ガーナチョコレート」とテレビアニメ『ONE PIECE』がコラボレーションした新キャンペーンを開始する。【写真】ナミとノジコを抱き寄せるベルメールの姿も！描き下ろしイラスト全6種■描き下ろしイラストは全6種今回開催されるのは、5月11日（日）の母の日と6月15日（日）の父の日に向けて、作中で描かれる家族の絆を描いたオリジナル描き下ろしイラストをはじめ、店頭グラフィックやプレゼン